Россиян задумали лишить иностранных лекарств и их дешевых аналогов

Иностранные фармацевтические компании могут отозвать некоторые лекарства с российского рынка в связи с изменением правил регистрации цен на препараты после 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства об обязательной перерегистрации цен на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, опубликованный Минздравом 25 марта. Документ ужесточает некоторые аспекты процедуры перерегистрации.

Так, он предусматривает перерегистрацию всех препаратов из перечня, а не отдельных наименований, как это было раньше. Если цены не будут перерегистрированы, то с 2021 года их обращение станет незаконным. При этом на подачу заявления на перерегистрацию дается 40 дней. Максимальной ценой для оригинальных препаратов станет минимальная цена среди референтной цены, цены, зарегистрированной ранее, и исключенной цены. Для цен на дженерики будут применять понижающие коэффициенты к цене оригинала.

Как отмечает издание, инициатива призвана снизить цены в сегменте жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Однако это может привести к тому, что иностранные и российские компании могут перестать поставлять некоторые препараты из-за их нерентабельности, считает гендиректор фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков.

Кроме того, под угрозой оказалась рентабельность дженериков, которая и прежде была невысокой, сказал директор департамента по взаимодействию с органами власти фармкомпании «Биокад» Алексей Торгов. «При снижении иностранной компанией стоимости инновационного лекарства снижать ее придется и российскому производителю аналога», — пояснил он.

Ранее аналитики назвали самые популярные лекарства у россиян — ими по-прежнему остаются обезболивающие. Самым популярным лекарством стал «Нурофен». На втором месте кардиологический препарат «Ксарелто», на третьем — препарат для здоровья вен «Детралекс».

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