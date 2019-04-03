Россиян лишат популярного спрея для горла

Спрей для горла «Септолете плюс» прекращают ввозить на территорию России. Такое решение приняла словенская фармацевтическая фирма Krka, говорится в сообщении Росздавнадзора.

«Решение компании не связано с проблемами качества, эффективности и безопасности лекарственного препарата», — отметил надзорный орган.

«Септолете плюс» будет исключен из государственного реестра и лишен государственной регистрации. Это не касается других лекарств линейки.

Как передает РБК, в последний раз «Септолете плюс» ввозили в Россию в декабре 2016 года. По словам экспертов, лекарство замещает на рынке более новый антисептический и обезболивающий спрей «Септолете тотал». Последний отличается от первого отсутствием в составе бензокаина.

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