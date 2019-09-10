Москвичей начнут информировать о прививках по СМС

Москва стала первым регионом в России, где создана электронная база прививок из 150 зарегистрированных в стране вакцин. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

«В базе содержатся данные прививочных карт более 1,9 миллиона детей. Согласно этим данным, родители 9 процента детей полностью или частично отказались от вакцинации без объективных на то оснований», — пояснил изданию руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Он отметил, что из-за этого около 170 тысяч детей остались незащищенными от инфекций.

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Благодаря внедренной системе врачи смогут отслеживать информацию о вакцинации в режиме онлайн и информировать москвичей о необходимости привести ребенка на прививку через СМС.

Ранее в Минздраве поддержали включение прививок от вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь прививок. ВПЧ — одна из причин многих опухолей, в том числе рака шейки матки. В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

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