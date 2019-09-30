Россиянок поучили борьбе с раком груди

В Приморском крае на базе местного онкологического диспансера прошла школа здоровья, в рамках которой участникам мероприятия рассказали о раке молочной железы и о том, как с ним бороться. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам организаторов мероприятия, школа предназначалась в первую очередь для людей с онкологией и их родственников, однако принять участие в ней могли все желающие. Так, россиянам рассказали о современных методах лечения раки, а также о профилактике психических нарушений у онкобольных пациентов.

«Онкология коварна тем, что люди могут не ощущать никаких симптомов болезни. Каждый человек сам должен нести ответственность за свое здоровье», — заявила начальница отдела организации медпомощи взрослому населению Ольга Механцева.

Ранее стало известно, что в России в первые шесть месяцев 2019 года на 1,5 процента увеличилось число умерших от рака жителей страны. Отмечалось, что основной причиной смерти россиян остаются заболевания сердечно-сосудистой системы. Так, в первые шесть месяцев 2019 года от них умерли 441 299 человек. При этом, в отличие от смертей от онкозаболеваний, количество смертей от патологий сердечно-сосудистой системы сократилось на 0,7 процента.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Одна из целей нацпроекта — снизить смертность от новообразований с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.

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