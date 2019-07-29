В России появятся правила доступа волонтеров в медучреждения

Минздрав России совместно с некоммерческими организациями разработал порядок взаимодействия волонтеров и медицинских организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Так, для содействия в оказании медпомощи волонтерам и добровольцам потребуется СНИЛС и копия документа о медицинском образовании. «В отношении же иных лиц, не содействующих непосредственно при выполнении медицинских вмешательств, что предъявление иных требований, не допускается, за исключением случаев карантина или случаев, установленных государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами», — уточнили в пресс-службе.

Порядок вступит в силу 26 июля.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» до 2024 года предполагается снизить показатели смертности россиян трудоспособного возраста, ликвидировать кадровый дефицит в организациях первичной медико-санитарной помощи и обеспечить охват всех жителей страны профилактическими медосмотрами с частотой не реже раза в год. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова,

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