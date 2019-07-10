Названы основные поводы для вызова скорой помощи в России

В прошлом году россияне чаще всего вызывали неотложку по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 миллионов выездов). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты анализа работы скорой медицинской помощи, проведенного специалистами ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве.

Второй по популярности причиной для вызова скорой помощи в России оказались травмы и отравления (3,8 миллионов выездов). Роды и осложнения при беременности стали причиной 552 тысяч выездов врачей.

Отмечается, что всего в прошлом году сотрудники скорой помощи совершили 43,9 миллиона выездов.

Ранее сообщалось, что в России в машинах скорой помощи стало умирать почти на четверть пациентов больше, чем в 2009 году (24 процента). Так, в 2018 году в автомобилях скорой помощи умерли 6,8 тысячи человек. В 2009-м этот показатель составил 5,5 тысячи. Рост числа умерших связали с тем, что медицинские бригады стали быстрее приезжать.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Здравоохранение». Благодаря нему предполагается снизить показатели смертности россиян трудоспособного возраста, ликвидировать кадровый дефицит в организациях первичной медико-санитарной помощи и обеспечить охват всех жителей страны профилактическими медосмотрами с частотой не реже раза в год. Общий бюджет нацпроекта составил 1725,8 миллиарда рублей.

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