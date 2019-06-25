Бригада скорой отказалась забирать россиянина с инсультом и послала его к черту

Алие Жданова / Вконтакте

В поселке Булгаково под Уфой бригада скорой помощи отказалась помочь почувствовавшему себя плохо местному жителю. Очевидцы сняли это на видео, которое опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа онлайн» во «ВКонтакте».

На кадрах женщина в медицинском халате сидит в карете скорой с телефоном в руках, не реагирует на просьбы о помощи, пытается отбиться от снимающей ее на видео собеседницы и посылает ее к черту. Медицинский работник заявила, что она фельдшер, а не врач, и «не может оставить районный транспорт», после чего сказала вызывать другую скорую.

«Я не имею право помогать человеку. Я не врач, я фельдшер, сопровождала просто больного. Уйдите отсюда к чертовой матери», — сказала женщина.

По данным «Комсомольской правды», помочь больному приехали другие медики. Предположительно, у него был инсульт. Минздрав Башкирии проводит проверку по факту случившегося.

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