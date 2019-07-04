Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

В России в машинах скорой помощи стало умирать почти на четверть пациентов больше, чем в 2009 году (24 процента). Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Минздрава.

Так, в 2018 году в автомобилях скорой помощи умерли 6,8 тысячи человек. В 2009-м этот показатель составил 5,5 тысячи.

В Минздраве рост числа умерших связали с тем, что медицинские бригады стали быстрее приезжать на вызовы. В ведомстве отметили, что в 2018 году менее чем за 20 минут до пациентов доехали 89,4 процента врачей, в то время как в 2009-м — 82,5 процента.

«Если раньше пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии умирали до приезда выездной бригады скорой медицинской помощи, то сейчас выездная бригада успевает начать оказание скорой медицинской помощи таким пациентам, а также доставить их в стационар. Однако часть пациентов <...> все же умирают на этапе медицинской эвакуации в автомобиле скорой медицинской помощи», — пояснили изданию в министерстве.

Ранее в поселке Булгаково под Уфой бригада скорой помощи отказалась помочь почувствовавшему себя плохо местному жителю, очевидцы сняли это на видео. На кадрах женщина в медицинском халате сидит в карете скорой с телефоном в руках, не реагирует на просьбы о помощи, пытается отбиться от собеседницы и посылает ее к черту. Помочь больному приехали другие медики.

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