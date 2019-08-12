Искусственный интеллект поможет оценить шансы российских студентов на отчисление

Сервис для выявления студентов с плохой успеваемостью при помощи искусственного интеллекта появится появится в 2021 году. Об этом сообщил директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов, передает РИА Новости.

Искусственный интеллект будет оценивать учеников по таким показателям, как успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение. Это поможет руководству вузов определить стратегию образовательной активности студента: например, решить вопрос о его отчислении или поощрении. Окончательное решение по-прежнему будет принимать деканат.

Отмечается, что внедрение системы начнется уже в 2019 году. К 2021-му в некоторых университетах будут действовать опытные образцы.

В июне газета «Известия» сообщила, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть. В то же время абитуриентов станет больше на 15 процентов, в связи с чем россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!