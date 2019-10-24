Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Стало известно о перестановках в руководстве ФСБ
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы
Воровка по ошибке пыталась скрыться на полицейской машине
Охранник российской больницы пристегнул пациента к батарее и избил его
Павлу Дурову простили миллиарды долларов
Курды отошли от границ с Турцией
Макгрегор приехал в Москву и обвинил Нурмагомедова в трусости
Сенцов сравнил российскую тюрьму с ГУЛАГом
С-400 впервые отправили на учения за рубеж
Кремль назвал условие полного вывода российских военных из Сирии
Новости партнеров

В вузах России захотели увеличить число бюджетных мест для африканских студентов

Перейти в «Мою Ленту»

Российские власти рассматривают вопрос увеличения числа бюджетных мест в вузах для студентов из стран Африки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума «Россия — Африка», передает ТАСС.

«Важной сферой сотрудничества является и подготовка кадров, образование. Сейчас в нашей стране обучается более 17 тысяч студентов из Африки, и ежегодная квота приема на бюджетные места в российских вузах составляет почти две тысячи человек», — сказал президент.

Ранее на форуме «Россия — Африка» первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович заявил, что Россия готова делиться с Африкой своими наработками в области цифровых технологий в сфере образования. Он уточнил, что это необходимо в первую очередь для получения доступа к лучшим образовательным методикам.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Цифровыми технологиями в образовании захотели поделиться с Африкой
Медведев анонсировал прием в вузы через интернет
Российские вузы стали лучшими в Восточной Европе
Нацпроекты
Нацпроекты00:0629 сентября

Крутой поворот

В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
15:1121 октября

Названы выгодные для Африки российские транспортные проекты

18:2422 октября

Россиянам рассказали о способах защиты от ОРВИ

15:0621 октября

Российский регион добился высоких результатов производительности труда

Нацпроекты00:0122 сентября

Полным ходом

Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
18:2322 октября

В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест

18:2222 октября

В Крыму изучат возможность хранения воды в горах

12:3318 октября

Россия обсудит с Вьетнамом поставки пшеницы

Нацпроекты20:2520 августа

«В первичном звене провал»

Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
15:5622 октября

Сингапур назвали окном для продвижения российских технологий в Азию

15:5622 октября

Российские компании представили свои разработки в Сингапуре

14:3218 октября

В России стало больше поликлиник

Россия
Российскую школьницу наградят за спасение двухлетнего ребенка из-под поезда
«Лучше куплю бутылку, боярышник или еще какую-нибудь чекушку»
Как живут самые бедные россияне и почему деньги не делают их счастливыми
Зрителей российского цирка обвинили в нападении медведя на дрессировщика
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
Кремль раскритиковал нахождение американских солдат в Сирии
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
В Кремле опровергли поиски преемника Путина
Все материалы
Мир
Курды отошли от границ с Турцией
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?
Продажа неизвестных данных о сбитом «Боинге» оказалась ложью
«Все вышло из-под контроля»
Солдаты, танки и кровь: как повышение цен на метро привело к массовым беспорядкам в Чили
Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Раскрыты масштабы и сроки усиления российской военной полиции в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Сенцов сравнил российскую тюрьму с ГУЛАГом
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
Уволенного по звонку Байдена генпрокурора Украины отказались вернуть на пост
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Сенцов похвалил Зеленского за искренность
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
В Армении отказались комментировать ноту протеста России
Все материалы
Экономика
Павлу Дурову простили миллиарды долларов
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Повышение пенсионного возраста признали неизбежным
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Желающих попасть на работу в Сбербанк напугали «кругами ада»
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Влияние государства на российскую экономику захотели снизить
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта тайна нападения российского пожарного на полицейский патруль
Россия выдала Испании вора в законе Таро
Он мог стать лидером российского криминала. Теперь ему снова грозит тюрьма
Хакера из дела об убийстве подполковника МВД нашли на границе с Грузией
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Находящийся в СИЗО по обвинению в шпионаже американец научился заказывать пиво
Архивное фотоПять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
Две чеченские семьи устроили разборку из-за спорных пастбищ
Обвиняемый в шпионаже американец заявил об угрозах оружием от тюремщика
Все материалы
Наука и техника
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
Ввозимые из Европы в Россию ядерные отходы назвали безопасными
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
Прилет Ту-160 в Африку попал на видео
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Россия похвалилась «летающим с нарушением законов аэродинамики» самолетом
Все материалы
Спорт
Макгрегор приехал в Москву и обвинил Нурмагомедова в трусости
Ловушка для Клоппа
«Ливерпуль» сбавляет обороты, «Челси» и «Манчестер Сити» идут вперед — главные события тура АПЛ
Макгрегор рассказал о подаренной Путину бутылке виски
«Он казался каким-то монстром, сверхчеловеком»
Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста: 90 лет со дня рождения Льва Яшина
Макгрегор объявил о возвращении
«В Дагестане каждый второй — спортсмен»
Забит Магомедшарипов не знает поражений в UFC. Как он завоевал любовь фанатов в США?
Сборная России продолжила подниматься в рейтинге ФИФА
Все материалы
Культура
Майли Сайрус показала соски и «новую себя»
Селена Гомес выпустила любовную песню про Бибера и получила угрозы от его жены
«Нас с друзьями трек просто уничтожил»
Он произвел революцию в диско, озвучил порно и умер от СПИДа. Мир открывает его заново
«На постере не просто женщина, а афроамериканская женщина»
Создатели сериала «Хранители» об альтернативной Америке, новом мире и феминизме
Александр Петров рассказал о мастурбации в компании мужчин на съемках
«С кучей цепей и колонкой шла по улице и слушала трэп»
Звезда российского электро-попа о снобизме взрослых, чувствах молодых и доминации женщин
Литвинова назвала фильмы Marvel «киношным фаст-фудом» и восхитилась DC
Все материалы
Интернет и СМИ
Кучерена заявил о праве Сноудена критиковать российскую власть
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Редкое осложнение при беременности привело телеведущую к раку
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Россиянам посоветовали «срезать» балконы для экономии на коммуналке
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Россиянам разрешили пользоваться заблокированным Telegram
Все материалы
Ценности
Прожженный сигаретами кардиган Кобейна продадут за рекордные 200 тысяч долларов
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Привычку пить кофе по утрам назвали опасной
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
«Оскорбивший» императора наряд жены Зеленского оправдали
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Меган Маркл появилась на публике в дешевом платье
Все материалы
Путешествия
Стало известно об обмане сотрудника Boeing о проблемном самолете 737 MAX
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Поведение пассажиров перед аварийной посадкой рассмешило пользователей сети
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Названы самые сексуальные города мира
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Россиянка умерла на турецком курорте после похода на аквааэробику
Все материалы
Из жизни
Муж захватил любовника в свадебное путешествие с женой
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Мужчина неделю ходил с застрявшим в горле куском пластика
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Мужчина получил послание из прошлого для умерших родителей
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Любитель лотерей придумал выигрышную тактику игры и стал миллионером
Все материалы
Как делают масштабные модельки настоящих машин
Чертежи серийных машин, 3D-сканеры и... ручная сборка
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Месяц на Skoda Superb: часть 2
Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine
Bentley Flying Spur
Тестируем люксовый седан, которому надоело быть «просто еще одним Bentley»
Donkervoort построил экстремальный карбоновый родстер
Универсал Subaru Levorg получит новый турбодвигатель
Renault оснастила Logan мигалками и камерами
Все материалы
Дом
Названа стоимость аренды самой дорогой квартиры Москвы
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Россиянин засудил соседку за курение на балконе
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Бузова рассказала о своей «каморочке» за 120 миллионов рублей
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Названы способы избежать пожара в квартире
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россиянам рассказали о способах защиты от ОРВИ
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
Все материалы