В вузах России захотели увеличить число бюджетных мест для африканских студентов

Российские власти рассматривают вопрос увеличения числа бюджетных мест в вузах для студентов из стран Африки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума «Россия — Африка», передает ТАСС.

«Важной сферой сотрудничества является и подготовка кадров, образование. Сейчас в нашей стране обучается более 17 тысяч студентов из Африки, и ежегодная квота приема на бюджетные места в российских вузах составляет почти две тысячи человек», — сказал президент.

Ранее на форуме «Россия — Африка» первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович заявил, что Россия готова делиться с Африкой своими наработками в области цифровых технологий в сфере образования. Он уточнил, что это необходимо в первую очередь для получения доступа к лучшим образовательным методикам.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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