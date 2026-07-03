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21:55, 3 июля 2026Ценности

Диана Вишнева в откровенном виде и с обесцвеченными бровями снялась для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @damir_zhukenov / @context / @dianavishneva

Прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнева в откровенном виде снялась для журнала «Собака.ru». Пост появился на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя знаменитость предстала перед камерой в нескольких образах — в том числе в готическом стиле. Она примерила облегающее белое боди в сочетании с микрошортами, нанесла на губы темно-вишневую помаду и продемонстрировала обесцвеченные брови.

Кроме того, звезда прикрыла тело пальто, обнажив плечи и ногу. Также балерину запечатлели в черном кожаном макси-платье и в синем блестящем платье с разведенными в стороны ногами. Отмечается, что данная съемка приурочена к юбилею артистки — 13 июля ей исполнится 50 лет.

В мае сообщалось, что маленькая грудь, как у балерины, стала трендом у звезд.

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