Диана Вишнева в откровенном виде и с обесцвеченными бровями снялась для журнала

Прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнева в откровенном виде снялась для журнала «Собака.ru». Пост появился на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя знаменитость предстала перед камерой в нескольких образах — в том числе в готическом стиле. Она примерила облегающее белое боди в сочетании с микрошортами, нанесла на губы темно-вишневую помаду и продемонстрировала обесцвеченные брови.

Кроме того, звезда прикрыла тело пальто, обнажив плечи и ногу. Также балерину запечатлели в черном кожаном макси-платье и в синем блестящем платье с разведенными в стороны ногами. Отмечается, что данная съемка приурочена к юбилею артистки — 13 июля ей исполнится 50 лет.

В мае сообщалось, что маленькая грудь, как у балерины, стала трендом у звезд.