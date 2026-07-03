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21:33, 3 июля 2026Мир

В ООН призвали Украину прекратить пытки российских пленных

Тюрк призвал Украину прекратить пытки российских военнопленных
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) Фолькер Тюрк во время 62-й сессии ООН по правам человека призвал Украину прекратить пытки российских военнопленных. Его слова приводит РИА Новости.

«Около половины захваченных Украиной военнопленных, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказывают о пытках или других видах жестокого обращения, имевших место преимущественно в пунктах временного содержания до их перевода в официальные места содержания под стражей», — рассказал Тюрк, призвав немедленно прекратить жестокое обращение с пленными.

Он напомнил, что запрет на использование пыток является абсолютным, а виновные в этом должны быть привлечены к ответственности.

Ранее вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин рассказал о пытках и издевательствах над россиянами. «Там и пальцы наживую резали, и трезубец на лбу выжигали», — заявил он.

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