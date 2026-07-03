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23:43, 3 июля 2026Россия

Путин назвал количество освобожденных ВС России населенных пунктов с начала года

Путин: Армия России с начала года освободила 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Количество освобожденных Армией России населенных пунктов с начала года превысило сотню. Точную цифру назвал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, которое он провел в пункте управления Объединенной группировки войск, передает РИА Новости.

С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3 тысяч квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии, — уточнил глава государства.

3 июля Кремль объявил о взятии Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) под контроль ВС РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этого удалось добиться благодаря героизму военнослужащих.

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