Путин назвал количество освобожденных ВС России населенных пунктов с начала года

Путин: Армия России с начала года освободила 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии

Количество освобожденных Армией России населенных пунктов с начала года превысило сотню. Точную цифру назвал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, которое он провел в пункте управления Объединенной группировки войск, передает РИА Новости.

С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3 тысяч квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии, — уточнил глава государства.

3 июля Кремль объявил о взятии Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) под контроль ВС РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этого удалось добиться благодаря героизму военнослужащих.