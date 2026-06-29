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11:35, 29 июня 2026Россия

Россиянин рассказал о выжигавших на лицах российских пленных трезубец солдатах ВСУ

РИА Новости: Россиянин рассказал о выжигавших на лицах пленных трезубец солдатах ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин рассказал о пытках и издевательствах над россиянами. Его слова приводит РИА Новости.

Ванин, в частности, рассказал о выжигавших на лицах пленных трезубец солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У нас там ребята сидели, там похуже, но, правда, военные. Там издевались похуже, чем со мной. Там и пальцы наживую резали, и трезубец на лбу выжигали», — вспомнил собеседник издания.

Самому Ванину солдаты ВСУ выжгли букву Z на руке.

Ранее вернувшийся из плена россиянин рассказал об условиях содержания в тюрьме на Украине. По его словам, конвоиры избивали раненых. Кроме того, помещения там не отапливались.

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