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21:53, 3 июля 2026Бывший СССР

Огненный смерч пронесся в Чернобыльской зоне отчуждения и попал на видео

ГСЧС Украины опубликовала видео с огненным смерчем в Чернобыльской зоне отчуждения
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетПожары в России

Видео: ДСНС України / Telegram

Огненный смерч появился во время пожара, разгоревшегося в Чернобыльской зоне отчуждения. Видео опубликовала Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

«Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в единую разрушительную силу! Именно так выглядит пожар, с которым беспрерывно сражаются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем, днем 3 июля на территории зоны разбушевались четыре очага возгорания. Специалисты не фиксируют превышений допустимого уровня радиационного фона. Пламя не влияет на радиационную ситуацию в Киеве, других регионах Украины и соседних государствах, сообщило государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее в зоне отчуждения у Чернобыля произошло возгорание. Ориентировочная площадь пожара тогда составляла более 1100 гектаров. Синоптик Александр Шувалов оценил последствия инцидента для России.

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