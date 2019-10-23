Цифровыми технологиями в образовании захотели поделиться с Африкой

Россия готова делиться с Африкой своими наработками в области цифровых технологий в сфере образования. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович на экономическом форуме «Россия — Африка», передает РИА Новости.

«В школьном образовании у нас с африканскими коллегами есть общие проблемы, перед которыми мы стоим. В первую очередь обеспечить равный доступ всем. Именно так мы можем найти таланты, именно так мы можем дать возможность каждому ребенку, независимо от того, живет он в крупном городе, в сельской местности, в столице, в отделенных регионах», — отметил он.

Зенькович также уточнил, что цифровые технологии необходимы в первую очередь для получения доступа к лучшим образовательным методикам, а не как дань моде.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Образование» и входящие в него федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». Благодаря им в российских школах до 2024 года будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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