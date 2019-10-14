Российские учителя оказались мало знакомы с нацпроектом «Образование»

Более 66 процентов российских учителей знают о нацпроекте «Образование» только в общих чертах и полагают, что он нацелен на увеличение их зарплат. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследователей Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Отмечается, что с содержанием стартовавшего девять месяцев назад нацпроекта знакомы только 18,6 процента учителей. По мнению директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, из-за этого возложенные на нацпроект ожидания не совпадают с действительностью, что является серьезной проблемой.

Заслуженный учитель России, директор московской школы № 109 Евгений Ямбург подтвердил изданию, что учителя мало знакомы с содержанием нацпроекта. При этом он отметил, что от педагогов уже требуют отчетов по его реализации нацпроекта и просят составлять доклады.

Кроме того, отмечается, что треть учителей сомневаются в возможности повышения квалификации к 2024 году без реформы образования. «В нацпроекте есть федеральный проект "Учитель будущего", и в нем декларируется, что все повысят квалификацию, освоят новые технологии, но об этом учителя знают тоже знают в общих чертах. В своих силах уверены только те, кто уже владеет этим набором компетенций», — пояснила Клячко.

Нацпроект «Образование» планируется реализовать до 2024 года. Входящий в него проект «Учитель будущего» предполагает, что в России появится национальная система профессионального роста педагогов, и к концу 2024 года половина учителей повысит квалификацию. Повышением уровня подготовки педагогов и его независимой оценкой будут заниматься специальные центры, которые появятся во всех регионах России. Общий бюджет нацпроекта «Образование» составит 784,5 миллиарда рублей.

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