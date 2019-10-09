Российских школьников изберут в школьную городскую думу

В Калуге ученики 8-10 классов смогут проголосовать за старшеклассников на выборах в Школьную городскую думу. Об этом сообщает местная газета «Весть».

По информации издания, с инициативой возрождения Школьной городской думы выступил глава городского самоуправления Александр Иванов. Школьники смогут проголосовать за желаемых кандидатов на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права с использованием тайного голосования.

Уточняется, что на выборы выдвинулось около 170 учащихся. Планируется, что Школьная городская дума станет площадкой для обсуждения вопросов воспитания молодежи, а также формирования навыков активного гражданина.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование», в рамках которого, в частности, будут развиваться добровольчество и волонтерство. Так, в ближайшие пять лет в добровольческое движение планируется вовлечь не менее 20 процентов россиян, 45 процентов молодежи будет заниматься творческой деятельностью, а 70 процентов — входить в студенческие клубы. Во всех регионах появится система поддержки добровольцев и волонтеров, а лучшим практикам будут выдаваться гранты. Всего на нацпроект планируется потратить 784,5 миллиарда рублей.

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