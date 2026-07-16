25 туристов отравились в отеле Турции

25 туристов попали в больницу из-за еды в отеле Бодрума

25 туристов попали в больницу из-за еды в отеле Бодрума (Турция). Об этом сообщает телеканал Kent TV.

Инцидент произошел в гостинице в районе Ортакент. Уточняется, что туристы попали в больницу с симптомами пищевого отравления: тошнотой, рвотой, болью в желудке. Известно, что часть отдыхающих доехали до медицинского центра сами, какое-то количество сопровождало руководство отеля.

Врачи указали, что угроза для их жизни отсутствует. Все туристы начали лечение. Предварительно, они могли отравиться курицей, которую подавали в ресторане гостиницы. Было инициировано расследование.

В генконсульстве России сообщили ТАСС, что россиян среди отравившихся нет.

Ранее двое российских туристов отравились на Бали популярным местным вином.