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17:12, 16 июля 2026Путешествия

25 туристов отравились в отеле Турции

25 туристов попали в больницу из-за еды в отеле Бодрума
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: gd_project / Shutterstock / Fotodom

25 туристов попали в больницу из-за еды в отеле Бодрума (Турция). Об этом сообщает телеканал Kent TV.

Инцидент произошел в гостинице в районе Ортакент. Уточняется, что туристы попали в больницу с симптомами пищевого отравления: тошнотой, рвотой, болью в желудке. Известно, что часть отдыхающих доехали до медицинского центра сами, какое-то количество сопровождало руководство отеля.

Врачи указали, что угроза для их жизни отсутствует. Все туристы начали лечение. Предварительно, они могли отравиться курицей, которую подавали в ресторане гостиницы. Было инициировано расследование.

В генконсульстве России сообщили ТАСС, что россиян среди отравившихся нет.

Ранее двое российских туристов отравились на Бали популярным местным вином.

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