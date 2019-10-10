Стало известно о невозможности подключения всех школ России к интернету

В России не получится обеспечить все школы интернетом из-за отсутствия денежных средств на развитие создание инфраструктуры. Об этом сообщила директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина на заседании комитета Госдумы по образованию и науке, передает ТАСС.

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По ее словам, для внедрения в школы интернета необходимо 77 миллиардов рублей. «Отсутствие такого финансирования будет препятствовать повсеместному внедрению цифровой образовательной среды, а значит создавать риски в доступности качественного образования для всех учащихся без исключения», — уточнила она.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Образование» и входящие в него федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». Благодаря им в российских школах до 2024 года будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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