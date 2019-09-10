В российском регионе оснастят компьютерами 135 школ и техникумов

В Тамбовской области в рамках реализации нацпроекта «Образование» оснастят компьютерами 135 школ и техникумов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Это позволит широко использовать цифровые образовательные ресурсы, организовывать онлайн-обучение, вести электронный документооборот», — отметила начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

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В этом году новое техническое оборудование поступит в 10 школ. Для них закупят ноутбуки, веб-камеры и конференц-микрофоны. Отмечается, что это позволит школьникам участвовать в вебинарах, онлайн-курсах и видеоконференциях.

Оборудование будет закупаться в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в нацпроект «Образование». На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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