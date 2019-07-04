В России появятся образовательные «IT-кубы»

В Новосибирской области планируется открыть шесть центров цифрового образования «IT-куб», в которых школьников обучат программированию на Python, мобильной разработке, основам программирования на Java и Си-подобных языках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Новосибирской области.

Так, по одному центру появится в Бердске, Карасуке и Татарске и сразу три — в Новосибирске. В каждом центре будет обучаться не менее 400 человек ежегодно. Около 1,5 тысячи детей смогут поучаствовать в проектных олимпиадах, хакатонах и других конкурсах от «IT-куба».

Центры будут созданы в рамках реализации национального проекта «Образование» и федерального проекта «Цифровая образовательная среда». На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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