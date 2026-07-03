Новак дал поручение нефтяным компаниям из-за ситуации с топливом

Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива в российские регионы

Вице-премьер России Александр Новак дал новое поручение нефтяным компаниям из-за ситуации с топливом. Он распорядился, чтобы они обеспечили дополнительные поставки в регионы для скорейшего удовлетворения спроса, его цитирует пресс-служба кабмина.

На совещании, посвященном обстановке на топливном рынке, основное внимание уделили рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где обстановка с обеспечением топливом остается напряженной.

«Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках», — говорится в заявлении правительства по итогам встречи.

Ранее правительство до конца текущего года разрешило оборот бензина и дизеля, соответствующих стандартам «Евро-3». Меру назвали нестандартной, но правильной в текущей ситуации, когда необходимо повысить надежность топливообеспечения на территории страны.