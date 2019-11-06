Российских студентов захотели поучить эффективности

В российских вузах может появиться новая дисциплина под названием «Операционная эффективность» — ее разработкой займется рабочая группа при Минэкономразвития. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства и «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

По словам руководителя проекта ОНФ «Профстажировки» Ильи Семина, дисциплину могут изучить студенты практически любых специальностей. На занятиях со студентами могут обсуждать вопросы управления процессами и цифровыми данными, а также системы менеджмента качества, бережливого производства и основы культуры постоянного совершенствования. Вузы и колледжи смогут определять количество часов и назначать преподавателей по своему усмотрению, уточнил он.

Ожидается, что изучение дисциплины поможет увеличить производительность труда будущих сотрудников компаний, поскольку в ходе занятий студентов будут обучать, как использовать технологии для повышения производительности и не тратить время и ресурсы на бесполезные задач.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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