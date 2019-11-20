Результаты некоторых ЕГЭ захотели аннулировать из-за почерка

Искусственный интеллект выявил несколько работ по разным предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые могли быть написаны разными людьми. Их хотят аннулировать. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью «Известиям».

«Мы не утверждаем, что за выпускника работу на самом деле кто-то другой писал. Например, 64 из тех работ, которые мы отдали на почерковедческую экспертизу, оказались "чистыми". Просто школьник где-то писал правой рукой, где-то — левой, из-за чего почерк оказался разным. Но 11 работ из 700 тысяч забраковала почерковедческая экспертиза», — отметил глава ведомства, уточнив, что это не окончательное решение. Он заявил, что работы с нарушениями были выявлены в разных регионах России.

По словам Кравцова, в этом году при проверке работ ЕГЭ будет использоваться такая же программа, позволяющая по почерку определить, один ли человек выполнял задание. На вопрос, кем была разработана программа с искусственным интеллектом, глава Рособрнадзора ответил: «Это секрет».

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила о необходимости сломать сложившуюся систему подготовки учеников к ЕГЭ и перестать «натаскивать» их на тестирование. Кроме того, она рассказала об апробации обязательного ЕГЭ по английскому языку. В 2019 году выпускники 11-го класса сдавали только два обязательных предмета: русский язык и математику.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru