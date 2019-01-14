Власти захотели побороть натаскивание на ЕГЭ

Министр просвещения Ольга Васильева заявила в интервью «Российской газете» о необходимости сломать сложившуюся систему подготовки учеников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

«С чем нужно бороться, так это с натаскиванием. Сегодня мы в конце девятого класса прекращаем учиться и начинаем готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать», — отметила Васильева.

В пример она привела Англию, где подготовка к аналогичному единому госэкзамену проводится только на факультативных занятиях.

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Об отмене самого ЕГЭ, по словам Васильевой, речи не идет, так как «это действительно объективный и прозрачный способ оценить знания выпускников». В качестве подтверждения министр привела статистику, согласно которой 70 процентов студентов бюджетных отделений ведущих российских вузов в Москве и Санкт-Петербурге — иногородние.

«До введения ЕГЭ ситуация была противоположная», — отметила Васильева.

Она добавила, что в экзамене почти не осталось заданий с выбором ответа, следовательно, критика, основанная на утверждении, что тестирование не может дать столь же качественного представления об уровне знаний, как устный экзамен, больше неуместна. «Кроме того, впервые в этом году у нас в девятом классе ребята проходят устное собеседование. Мы все его ждем и в то же время переживаем: потому что дети сегодня плохо говорят, не умеют выражать свои мысли», — рассказала глава Минпросвещения.

В 2019-м выпускники 11-го класса будут сдавать два обязательных предмета: русский язык и математику. В будущем году пройдет апробация обязательного ЕГЭ по английскому языку, а в дальнейших планах у Минпросвещения ввести обязательный экзамен по истории.

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