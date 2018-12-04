Россиянку оштрафовали на миллион рублей за взятку при сдаче ЕГЭ

В Брянске суд приговорил местную жительницу к миллионному штрафу за посредничество при передаче взятки чиновнице. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как установил суд, в мае и июне женщина по просьбе знакомой дважды передала взятку начальнику отдела общего образования управления образования Брянской городской администрации. Деньги предназначались для того, чтобы сын той самой знакомой, выпускник 11 класса, успешно сдал ЕГЭ по математике и физике.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей в доход государства.

В сентябре суд Кабардино-Балкарии приговорил к 8 и 8,5 годам колонии двух чиновниц по делу о взятках на школьных экзаменах. Как выяснило следствие, они получали деньги от родственников выпускников за выставление необходимых баллов.

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