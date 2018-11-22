Бывший начальник ЦСКА задержан в Москве

Начальник Главного управления по работе с личным составом Министерства обороны РФ полковник Михаил Барышев задержан в рамках уголовного дела о хищениях и взяточничестве в Центральном спортивном клубе армии. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС

По данным источника агентства, Барышев задержан в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении замначальника ЦСКА Андрея Хамазина, обвиняемого в мошенничестве и получении взятки, и начальника автомобильной службы ЦСКА Юрия Муханова.

Агентство уточняет, что Барышев был задержан в своей квартире в Москве, и в пятницу, 23 ноября, главное военно-следственное управление СК РФ намерено обратиться в военный суд с ходатайством о его аресте.

Материалы по теме «Это не просто кадровый резерв, это основа» Начальник ЦСКА о подготовке к зимним военным играм в Сочи

По данным ТАСС, Михаил Барышев уже «бывший начальник ГУ РЛС», однако «Лента.ру» не располагает информацией о его увольнении. По данным наших источников, он сейчас формально находится в отпуске. На сайте ГУ РЛС он по-прежнему указан как его начальник.

Полковник Михаил Барышев родился в 1978 году в Саранске, проходил службу в батальоне Почетного караула отдельного комендантского полка, причем с 2009 по 2012 год был его командиром. Затем служил в центральном аппарате Федеральной службы охраны. С октября 2014 года по июль 2017-го был начальником Федерального автономного учреждения Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб армии», а в мае 2017 года был назначен на должность начальника Главного управления по работе с личным составом МО РФ. Имеет государственные награды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!