Следователи СКР попались на взятке в пять миллионов

Следователь главного следственного управления СКР Сергей Дубинский и его коллега из одного из подразделений Андрей Тринев задержаны с поличным при получении крупной взятки. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она уточнила, что Дубинского и Тринева поймали в ходе совместной операции следователей Центрального аппарата СКР и оперативников управления «М» ФСБ России.

«Они подозреваются в получении взятки в размере не менее 5 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). В ближайшее время планируется предъявление им обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сказала Петренко.

Представитель Следственного комитета подчеркнула, что борьба за чистоту собственных рядов остается приоритетной задачей ведомства и каждый подобный факт будет обязательно предан огласке.

Полковник юстиции Сергей Дубинский известен как следователь по «делу аэропорта Домодедово». Именно по его ходатайству был арестован совладелец воздушной гавани Дмитрий Каменщик. Адвокаты владельца Домодедово утверждали, что это уголовное дело — заказное.

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