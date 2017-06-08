Участников чемпионата мира по карабину встретил раскрашенный «под хохлому» Т-62

Участников чемпионата мира по карабину, проходящего в подмосковном парке Патриот, встретил раскрашенный «под хохлому» танк Т-62. Машина находится на автостоянке парка, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 8 июня.

Ранее, в феврале 2017 года, начальник Центрального спортивного клуба армии Михаил Барышев (недавно назначен руководителем главного управления по работе с личным составом Минобороны) заявил в интервью телеканалу «Звезда», что в дальнейшем в парке «Патриот» появятся танки, выполненные и в других стилях традиционной декоративной росписи. В частности, речь шла о гжельской и жостовской росписи.

Танк Т-62 производился «Уралвагонзаводом» с 1961 по 1975 год, также он выпускался по лицензии в Чехословакии (1973-78 годы) и в КНДР (1980-1989 годы). Вес машин этого типа составляет 37 тонн, основное вооружение — 115-миллиметровая пушка 2А20 с ручным заряжанием, мощность двигателя — 580 лошадиных сил (690 на модернизированных машинах).

Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина проходит в парке «Патриот» с 28 мая по 11 июня 2017 года. В нем принимают участие более 600 спортсменов-стрелков из 40 стран мира.