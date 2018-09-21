Чиновники получили реальные сроки за нереальные результаты ЕГЭ

В Кабардино-Балкарии по делу о взятках на школьных экзаменах главу республиканского центра ЕГЭ Фатиму Сижажеву и сотрудницу министерства образования Оксану Шорманову приговорили к 8,5 и 8 годам колонии соответственно, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, обвиняемые получали от родственников выпускников взятки от 30 тысяч до 80 тысяч рублей за выставление необходимых баллов в мае 2013 года. Общая сумма взяток превысила 1,2 миллиона рублей.

По информации портала «Кавказский Узел», ранее по делу был осужден сотрудник Минобрнауки республики Эдуард Самогов. Он дал показания, по которым Сижажеву признали организатором преступной группы: чиновница афишировала результаты ЕГЭ, чтобы ее подельники могли исправить неправильные ответы или переписать работы учеников.

В июне этого года ученицу школы в Татарстане, пришедшую на экзамен по химии, охранники заставили снять бюстгальтер, потому что металлоискатель среагировал на металлические косточки в белье. После этого власти республики направили в школу проверку.

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