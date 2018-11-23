Бывший вице-губернатор получил 11 лет строгого режима за взятки

Бывший вице-губернатор Владимирской области по строительству Дмитрий Хвостов приговорен к 11 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в более чем 560 миллионов рублей, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, Хвостов получил четыре взятки на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Он был задержан оперативниками Управления ФСБ по Владимирской области на родине — в Краснодарском крае, через месяц после увольнения с должности 26 октября 2016 года.

«В 2014 году во Владимире Хвостов через посредника получил 1,4 миллиона рублей за включение строительства одного из детских дошкольных учреждений города в соответствующую федеральную программу. А в последующем тот же коммерсант передал вице-губернатору квартиру стоимостью порядка 6,4 миллиона рублей и более девяти миллионов рублей за согласование проектов застройки микрорайона "Сновицы-Веризино" города Владимира», — рассказал представитель СКР.

В апреле 2014 года Хвостов через посредника получил два миллиона 200 тысяч рублей наличными также от застройщика. За эти деньги он гарантировал поддержку в продвижении проекта застройки еще одного района города. В 2015 году третий фигурирующий в уголовном деле коммерсант передал ему 800 тысяч рублей за поддержку при реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи».

Сам Хвостов на суде утверждал, что денег не брал, а уголовное дело сфабриковано, в том числе из-за отказа дать показания на бывшего губернатора Владимирской области Светлану Орлову. Однако суд учел показания посредников, которые указывали конкретные детали передачи денег и имущества.

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