Осужденный за взятку экс-губернатор стал библиотекарем

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за коррупцию, устроился на работу в библиотеку колонии. Об этом в среду, 25 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу Екатерину.

«Никита Юрьевич уже не в карантине. Он обустроился и принялся налаживать работу в местной библиотеке. В принципе все достаточно прилично, в колонии на территории есть храм. Чувствует он себя не лучше и не хуже», — сообщила Екатерина Белых.

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1 февраля Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам лишения свободы за получение крупной взятки. Его также обязали выплатить штраф в размере 48 миллионов рублей. В мае судебная коллегия исключила из приговора дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях сроком на три года.

В июне 2016 года чиновника задержали с поличным в одном из московском ресторанов. После задержания и ареста Белых отправили в отставку с формулировкой об утрате доверия. Кировской областью он руководил с 2009 года. На его место получил назначение Игорь Васильев.

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