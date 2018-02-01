Никиту Белых отправили в колонию на восемь лет

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам лишения свободы. Об этом в четверг, 1 февраля, из зала суда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Осужденному также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей и запрет занимать госдолжности на протяжении трех лет.

Подсудимый слушал приговор стоя, несмотря на то что заседание несколько раз прерывалось из-за его плохого самочувствия.

Белыха признали виновным в получении взятки на общую сумму в 400 тысяч евро у бизнесмена Юрия Зудхаймера в 2014-2016 годах. При этом суд снял с Белых обвинение в вымогательстве взятки в 200 тысяч евро у бизнесмена Альберта Ларицкого в 2012 году.

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В последнем слове 26 января он попросил вынести ему оправдательный приговор: «Все, что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных корыстных целей. Моей целью было показать, что власть может быть другой, может быть открытой, демократической».

Чиновника задержали в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Кировской областью он руководил с 2009 года.

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