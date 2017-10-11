Врачи отказались забирать из суда Никиту Белых с плохим самочувствием

Обвиняемому во взяточничестве бывшему губернатору Кировской области Никите Белых оказали медицинскую помощь в зале суда. Об этом в среду, 11 октября, сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент издания из зала Пресненского суда, перед началом заседания подсудимому стало плохо. Было принято решение вызвать «скорую». Прибывшие в суд медики оказали Белых необходимую помощь в конвойном помещении. Как выяснилось, у бывшего чиновника подскочило давление.

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«Мы сделали укол, через час он сможет участвовать в заседании», — рассказали журналистам медики.

Ранее Белых неоднократно жаловался на ухудшение состояния своего здоровья. По словам адвоката Андрея Грохотова, в четверг его подзащитного должны перевести в больницу при СИЗО.

В августе Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Никиты Белых. Материалы были переданы в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Бывшего губернатора Кировской области задержали в июне 2016 года при получении 150 тысяч евро в московском ресторане. По версии следствия, это была лишь малая часть взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Всего за период с 2012 по 2016 годы губернатор мог незаконно получить от кировских предпринимателей сумму порядка 600 тысяч евро.

В июле 2016 года губернатор был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. 11 сентября 2017-го стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев («Единая Россия») стал победителем на досрочных выборах главы региона.