Бывшего губернатора Белых признали виновным во взяточничестве

Пресненский суд Москвы признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взятки должностным лицом. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

«Белых в черном свитере и черных джинсах стоит, оперевшись на клетку, он прошел в зал с тростью», — отмечает корреспондент.

Предыдущее судебное заседание по делу Белых, которое состоялось 26 января, началось с опозданием в связи с резким ухудшением самочувствия подсудимого. У него поднялось давление и врачи сделали укол. 12 января Белых был госпитализирован в больницу СИЗО «Матросская Тишина» по состоянию здоровья, из-за чего судебные слушания проходили на территории спецучреждения.

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24 января прокурор попросила для него 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 миллионов рублей. Белых задержали в июне 2016 года при получении 150 тысяч евро в московском ресторане.

Как полагает следствие, это была часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. Всего, по данным Следственного комитета, с 2012 по 2016 год Белых, будучи губернатором, мог получить порядка 600 тысяч евро.

После ареста Белых отправили в отставку, он руководил Кировской областью с 2009 года.

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