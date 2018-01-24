Никиту Белых попросили посадить на десять лет

Гособвинение попросило приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к десяти годам строгого режима по делу о взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также обвинение запросило для экс-чиновника штраф в размере 100 миллионов рублей и запрет занимать государственные должности, добавляет «Интерфакс».

Белых задержали в июне 2016 года при получении 150 тысяч евро в московском ресторане.

Как полагает следствие, это была часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей.

Всего, по данным СК, с 2012 по 2016 год Белых, будучи губернатором, мог получить порядка 600 тысяч евро. В частности, чиновник, как утверждают следователи, брал деньги за покровительство Нововятскому лыжному комбинату и Лесохозяйственной управляющей компании.

После ареста Белых отправили в отставку, он руководил Кировской области с 2009 года. В сентябре 2017-го в регионе прошли досрочные губернаторские выборы.

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