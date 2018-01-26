Белых сделали укол и позволили выступить с последним словом

Пресненский суд Москвы назначил на 1 февраля оглашение приговора по уголовному делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки от предпринимателей за покровительство, передает «Интерфакс».

Заседание в пятницу, 26 января, началось с опозданием в связи с резким ухудшением самочувствия подсудимого. У него поднялось давление и врачи сделали укол. 12 января Белых был госпитализирован в больницу СИЗО «Матросская тишина» по состоянию здоровья, из-за чего судебные слушания проходили на территории спецучреждения, сообщает РИА Новости.

В последнем слове он попросил судью вынести ему оправдательный приговор. «Все, что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных корыстных целей. Моей целью было показать, что власть может быть другой, может быть открытой, демократической. Конечно, не все проблемы могут быть решены, существует огромное количество ограничений, но, как и главный герой романа Кена Кизи, "я хотя бы попробовал это сделать, черт побери". Наверное, кому-то это не нравилось. Кому-то интересно поддерживать миф о том, что все чиновники мздоимцы и думают только о том, как нажиться за счет других», — цитирует Белых «Медиазона».

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Он признался, что сейчас его единственное желание быть с близкими, которых он обделил своим вниманием, пока руководил Кировской областью.

«Я действительно много недодал этим людям, и это была ошибка с моей стороны. И что бы дальше ни произошло, я должен эту ситуацию исправить. А для этого нужно здоровье, которое за последнее время поистрепалось. За прошедший месяц мне сделали столько капельниц, уколов и таблеток, сколько не было за всю жизнь, а мне 42 года», — отметил подсудимый.

24 января прокурор попросила для него 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 миллионов рублей. Белых задержали в июне 2016 года при получении 150 тысяч евро в московском ресторане.

Как полагает следствие, это была часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. Всего, по данным СК, с 2012 по 2016 год Белых, будучи губернатором, мог получить порядка 600 тысяч евро.

После ареста Белых отправили в отставку, он руководил Кировской областью с 2009 года.

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