Никиту Белых доставили в колонию

Осужденный за коррупцию бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в колонию, где будет отбывать наказание, назначенное судом. Об этом в понедельник, 25 июня, со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова сообщает «Интерфакс».

«По моим данным, он этапирован сегодня ночью. Куда — это пока составляет тайну. В теории его могут отправить отбывать наказание недалеко от Москвы или в Кировскую область», — сказал Мельников, подчеркнув, что все будет зависеть от решения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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18 мая сообщалось, что Белых уже несколько месяцев не может получить в свою камеру в СИЗО «Лефортово» нужные ему вещи.

1 февраля Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки на общую сумму в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Зудхаймера в 2014-2016 годах. Суд снял с Белых обвинение в вымогательстве взятки в 200 тысяч евро у бизнесмена Альберта Ларицкого в 2012 году. Помимо наказания в виде лишения свободы суд оштрафовал чиновника на 48 миллионов рублей.

Белых задержали в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Кировской областью он руководил с 2009 года.

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