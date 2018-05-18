Бывшего губернатора Белых оставили в СИЗО без ортопедического матраса

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых уже несколько месяцев не может получить в свою камеру в СИЗО «Лефортово» нужные ему вещи. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«В принципе, сейчас он почти ни на что не жалуется. Ждет этапирования в колонию. Однако ему до сих пор не поставили в камеру телевизор и, несмотря на наши просьбы, не предоставили ортопедический матрас. С учетом его заболеваний он ему необходим», — сказал он.

По словам Мельникова, в апреле руководство СИЗО обещало в скором времени разрешить ситуацию, но все осталось на своих местах.

10 мая Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на приговор Белых в виде восьми лет за получение взятки. С него сняли дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях сроком на три года. В остальной части приговор оставлен без изменения.

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1 февраля Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки на общую сумму в 400 тысяч евро у бизнесмена Юрия Зудхаймера в 2014-2016 годах. При этом суд снял с Белых обвинение в вымогательстве взятки в 200 тысяч евро у бизнесмена Альберта Ларицкого в 2012 году. Помимо лишения свободы суд оштрафовал чиновника на 48 миллионов рублей.

Бывшего губернатора задержали в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Кировской областью он руководил с 2009 года.

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