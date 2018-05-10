Никите Белых вернули право быть чиновником и отправили в колонию на 8 лет

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в виде восьми лет за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По ее словам, судебная коллегия исключила из приговора дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях сроком на три года. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Мосгорсуд 27 апреля не смог рассмотреть жалобу бывшего губернатора, так как во время слушаний Белых стало плохо. На заседание 10 мая осужденного не доставили в суд, а устроили видеосвязь с ним из СИЗО.

«Хотел бы поздравить всех с великим праздником, Днем Победы. Сам этот праздник символизирует неизбежную победу над злом и гнусностью. Да, не сразу, через боль и лишения, но победу, в которую я верю. Бесконечно грустно наблюдать за тем, как трудится следствие, ища черную кошку в черной комнате», — приводит слова Белых «Коммерсантъ».

«Я готов поклясться на Конституции, на Библии, на чем угодно, что всегда руководствовался интересами региона, а не личными, корыстными целями», — заявил осужденный. Белых также заявил, что ему предлагали покаяться, признать вину, и тогда, возможно, будет снисхождение. Но, по словам бывшего губернатора, он не может признаться в том, что работал во главе Кировской области из корыстных побуждений. «Я прошу суд признать меня невиновным и оправдать»,— закончил он свое выступление.

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1 февраля Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам лишения свободы. Ему также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей. Бывшего губернатора признали виновным в получении взятки на общую сумму в 400 тысяч евро у бизнесмена Юрия Зудхаймера в 2014-2016 годах. При этом суд снял с Белых обвинение в вымогательстве взятки в 200 тысяч евро у бизнесмена Альберта Ларицкого в 2012 году.

Чиновника задержали в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Кировской областью он руководил с 2009 года.

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