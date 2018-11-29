Заместитель начальника Московской областной таможни взял 11 миллионов и попался

Заместитель начальника Московской областной таможни задержан с поличным при получении 11 миллионов рублей взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщила Наталья Федорова, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

«28 ноября 2018 года около 22:00 в одном из кафе Москвы заместитель начальника Московской областной таможни Федеральной таможенной службы России получил более 11 миллионов рублей. За эти деньги он гарантировал, что по материалам проверки в отношении одного из столичных обществ с ограниченной ответственностью не будут проводиться процессуальные действия», — рассказала Федорова.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Таможенник задержан в ходе совместной операции следователей и оперативников ФСБ, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

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