От ЕГЭ предложили отказаться

Заместитель главы комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить ЕГЭ на блокчейн-технологию, которая будет заранее выявлять таланты учеников. Соответствующее обращение он направил министру просвещения России Ольге Васильевой, передает РИА Новости.

Депутат отметил, что ЕГЭ — письменный тест, придуманный в США для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии, и сдавать его нравится далеко не всем российским школьникам. Он подчеркнул, что проверить реальные знания ребенка с помощью ЕГЭ практически невозможно, поскольку экзамен больше ориентирован на теорию, а не на практику.

Материалы по теме «Говорили, что мы травмируем детскую психику» В этой сельской школе самый дерзкий и смелый подход к ученикам

«Более оптимальным, по моему мнению, будет вариант замены ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников. Оценивать способности ребенка можно с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью», — написал чиновник.

Чернышов предложил применить блокчейн-технологию для анализа информации, на основе которой будет решаться вопрос о поступлении в вуз. По его мнению, такая разработка поможет «с математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!