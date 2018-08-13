Впервые в России выпускник оспорит в суде результаты ЕГЭ

Центральный районный суд Новосибирска 13 августа рассмотрит дело выпускника гимназии № 4 Артема Веселова, который захотел оспорить результаты ЕГЭ по обществознанию и подал иск к министерству образования Новосибирской области и региональной государственной экзаменационной комиссии, пишет «Коммерсантъ».

За экзамен Веселов получил 88 баллов. Он считает, что ему неправильно снизили баллы за три задания, в которых независимые эксперты нашли ошибки. С позицией Веселова согласились его учителя.

В одном из вопросов школьник должен был дать определение гиперинфляции, в другом — написать мини-сочинение об экономике. Ответ на один из них признали неверным, потому что Веселов сослался на учебник Высшей школы экономики, которого нет в перечне официально рекомендованных для изучения в школе. Во втором случае эксперты ЕГЭ посчитали недостаточным уровень аргументации.

«Я писал про разные типы экономических систем и сравнивал системы СССР и России, в пример приводил и ситуации в магазинах. Как мне казалось, один пример относится к курсу истории, а другой — к моему личному социальному опыту», — пояснил подросток. По его словам, эксперты решили, что оба примера относятся к курсу истории.

Набранные на ЕГЭ баллы позволили выпускнику поступить в Высшую школу экономики (ВШЭ). По словам Веселова, цель его иска — создать прецедент, благодаря которому правила тестирования будут усовершенствованы. «Надеюсь, они будут или составлять вопросы, которые предполагают однозначный ответ, не являются дискуссионными, или будут допускать большую свободу в оценивании ответов выпускников», — уточнил он.

Адвокат подростка Ирина Гребнева отметила, что это первое в России подобное дело — раньше выпускники жаловались в суде только на нарушение регламента проведения экзамена.

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