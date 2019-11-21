В России начнут отслеживать опасные отходы

В России планируется создать систему для отслеживания процесса переработки опасных отходов. Ее разработкой занимается российская производственная компания «Большая Тройка», сообщает «ФедералПресс».

Уточняется, что в систему будут внесены данные о местах скопления опасных отходов. С помощью этой информации можно будет отследить маршрут транспортировки и этапы переработки.

«Для эффективного решения важнейшей экологической задачи по формированию федеральной системы обращения с отходами I-II классов необходимо, прежде всего, получить актуальные и достоверные данные о местах образования отходов, их количестве и предприятиях, образующих данные отходы. На разработчиках государственной информационной системы лежит очень ответственная задача», — отметил первый заместитель генерального директора «РосРАО» Максим Корольков.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!