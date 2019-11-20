Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей

На рекультивацию шести незаконных свалок и полигонов под Курском потребуется около 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов и экологии России.

Так, по словам губернатора Курской области Романа Старовойта, без софинансирования из федерального бюджета рекультивация не представляется возможной. Заявки на включение полигонов и свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде подадут до конца 2019 года.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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