В России захотели превратить объедки в плодородный грунт

В Удмуртии пищевые отходы начнут перерабатывать в плодородный грунт, который будет применяться для рекультивации полигона «Чистый город». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального оператора по обращению с отходами в республике, компании «Спецавтохозяйство».

«За счет центробежной силы органика оседает на стенках сепаратора, а оставшиеся отходы идут по линии на дальнейшую досортировку — из них будут извлекать пластик, металл, тетрапак. Отделенные пищевые отходы будут компостировать в специальных емкостях. Полученное органическое удобрение — плодородный грунт — будут использовать для рекультивации заполненных карт полигона», — пояснил собеседник агентства.

Уточняется, что для переработки пищевых отходов на полигоне построили дополнительное здание, в котором уже начался монтаж новой линии.

По словам директора полигона Сергея Климова, пищевые остатки занимают примерно половину всех отходов. «Если их отдельно собирать и компостировать, то мы не только уменьшим объемы отходов, которые захораниваем на полигоне, но еще и пользу извлечем», — отметил он.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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