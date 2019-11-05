Российский бизнес уличили в неоплате счетов за вывоз мусора

В России неплатежи юридических лиц составляют 65-70 процентов. Об этом заявил глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

«В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает», — отметил он, уточнив, что доля неплатежей за вывоз мусора среди населения составляет 20-35 процентов.

Чтобы решить проблему, Буцаев предложил ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».

Кроме того, по словам Буцаева, куда некоторые компании направляют свой мусор — неясно, однако оплата за это ложится на население.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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