Хвойный лес появится в столице Чечни на месте рекультивированного полигона

В Грозном до конца года планируют высадить хвойный лес на месте рекультивированного объекта твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила заместительница министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Карина Садуллаева, передает ТАСС.

«Этот законсервированный полигон длительное время являлся объектом негативного воздействия. Город вместо него получает в перспективе парковую зону», — сказала она, отметив, что территорию в 22 гектара уже начали засаживать деревьями.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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