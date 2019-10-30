Россияне смогут получать скидки в магазинах за сдачу пластиковых бутылок

В российских супермаркетах появятся фандоматы, с помощью которых россияне уже сегодня могут поучаствовать в переработке пустой тары и получить скидку в размере 10 процентов на покупки в ряде магазинов. Об этом рассказала руководительница отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина в беседе с НСН.

Так, по ее словам, фандоматы заработают в торговых сетях «Магнит», «Перекресток» и «Карусель». Скидка на покупку будет выдаваться за каждую сданную пластиковую бутылку.

«В перспективе мы прорабатываем несколько механизмов поощрения сдачи этой бутылки. Это может быть даже, например, передача определенной суммы на благотворительность. Я думаю, что если расширить этот некий механизм поощрения, возможно, в будущем это подстегнет потребителей сдавать бутылки чаще», — сказала она.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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