Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Украина пообещала обойтись без российского газа
Даудов сохранил полномочия после критики Кадырова
Россиянам разрешили есть мороженое при простуде
В России задумались над улучшением внешнего вида женщин из ФСО
Определены самые подделываемые в России банкноты
Муж устроившей дебош звезды «Идиота» объяснил ее поведение
Курдов захотели включить в состав сирийской армии
Изучена субстанция из секретной ядерной базы во льдах
Зеленский попросил отказаться от слова «сепар»
Сирийцы стали копировать российский спецназ
Новости партнеров

Россияне смогут получать скидки в магазинах за сдачу пластиковых бутылок

Перейти в «Мою Ленту»

В российских супермаркетах появятся фандоматы, с помощью которых россияне уже сегодня могут поучаствовать в переработке пустой тары и получить скидку в размере 10 процентов на покупки в ряде магазинов. Об этом рассказала руководительница отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина в беседе с НСН.

Так, по ее словам, фандоматы заработают в торговых сетях «Магнит», «Перекресток» и «Карусель». Скидка на покупку будет выдаваться за каждую сданную пластиковую бутылку.

«В перспективе мы прорабатываем несколько механизмов поощрения сдачи этой бутылки. Это может быть даже, например, передача определенной суммы на благотворительность. Я думаю, что если расширить этот некий механизм поощрения, возможно, в будущем это подстегнет потребителей сдавать бутылки чаще», — сказала она.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сдачу пластиковых бутылок оценят скидкой
В Приморье появился первый пункт раздельного сбора мусора
За выбрасывающими мусор россиянами начнут следить по камерам
Нацпроекты
Нацпроекты00:0629 сентября

Крутой поворот

В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
14:2229 октября

Российские ученые привлекут китайцев к изучению глубоководного хребта

14:1029 октября

Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг

17:5928 октября

Сибирякам понравилось благоустройство

Нацпроекты00:0122 сентября

Полным ходом

Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
18:4828 октября

В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»

18:2328 октября

В России снизилась безработица

16:0328 октября

Власти опровергли массовое закрытие компаний в России

Нацпроекты20:2520 августа

«В первичном звене провал»

Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
17:4928 октября

Казанские дороги стали безопаснее

15:3728 октября

Определен размер инвестиций со странами Востока по нацпроектам

15:3528 октября

МГУ признали самым престижным вузом в России

Россия
Россиянам разрешили есть мороженое при простуде
«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»
Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
Российскую ЛГБТ-активистку отчислили из университета
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Взамен единственного в деревне колодца россияне получили новый у помойки
«Маминой пенсии хватает только на хлеб и макароны»
Ребенку необходима срочная операция на сердце. Ей нужна ваша помощь
Россиян попросили скинуться на туалетную бумагу детям
Все материалы
Мир
Курдов захотели включить в состав сирийской армии
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Сирийцы стали копировать российский спецназ
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Объяснена причина закрытия посольств Израиля по всему миру
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
В Израиле отыскали «настоящего» убийцу бывшего премьера
Все материалы
Бывший СССР
Украина создаст телеканал для информационной войны за Донбасс
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Сенцов счел украинцев проблемой Украины
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
ДНР начала военные учения из-за украинских националистов
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Лукашенко похвастался отказом от декоммунизации
Все материалы
Экономика
Определены самые подделываемые в России банкноты
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Эксперты Deloitte и ЦСР объяснили рост выручки нефтесервисных компаний России
Академия для малышей
О пользе изучения иностранного языка с младенчества
Украина пообещала обойтись без российского газа
«Алтайское масло и сыр гремели в Европе»
О возрождении традиционных форм производства и продукции региона
Названы сроки строительства нового российского мегамоста
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ задержала директора физического института РАН
«Почему вы, мрази, должны жить?»
Эта колония — самая суровая в России. Ее арестанты восстали против беспредела тюремщиков
Собиравшую деньги на лечение российскую пианистку осудили за героин
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Сына высокопоставленного российского чиновника поймали с наркодилерами
«Здесь расстреливали невиновных, это жуткое место»
 
В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами
Все материалы
Наука и техника
Американские вседорожники «загримировали» под российские Т-72
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
НАТО присвоил Су-57 код «Уголовник»
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Россию обвинили в начале военной операции по прорыву Фареро-Исландского рубежа
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Россия обложилась «Подсолнухами» с трех сторон
Все материалы
Спорт
Бывшего футболиста сборной России подловили на незнании возраста дочери
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Моуринью захотел вернуться в АПЛ
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Малкин назвал причины получения американского гражданства
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Стало известно об отношениях Медведевой с Тутберидзе и Загитовой
Все материалы
Культура
Муж устроившей дебош звезды «Идиота» объяснил ее поведение
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Раскрыты гонорары звезд за новогодние корпоративы
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
Отец Линдси Лохан поведал о ее отношениях с саудовским принцем
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка использовала при окрашивании волос пакет из магазина и заклеймила себя
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Познер в Instagram оказался не Познером
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Ведущий программы «Время» захотел ответить за слова о зомбированных геймерах
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Канал RT потроллил и обматерил Навального
Все материалы
Ценности
Уникальное платье Леди Гаги отдали горничной
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу без нижнего белья
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Студентка в «окровавленном» костюме попала в аварию и перепугала полицию
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Модель нашла неожиданную причину женской полноты и была поднята на смех
Все материалы
Путешествия
Назван простой способ бесплатно получить улучшенный номер в отеле
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Туристка сорвалась со скалы и погибла на глазах возлюбленного
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Boeing обвинили в создании «летающих гробов»
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Российские пляжи разочаровали туристов
Все материалы
Из жизни
Тигрица обзавелась золотым зубом и прославилась
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Номер службы секса по телефону по ошибке напечатали на документах школьников
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Женщина сбросила 73 килограмма на диете из бургеров и чипсов
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Мужчина застрял на вершине 82-метровой трубы и умер
Все материалы
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Mopar построил очень низкий классический пикап Dodge
Стало известно, в каких регионах России самые плохие дороги
Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot ведут переговоры о слиянии
Все материалы
Дом
Москвичи возмутились строительством очередного небоскреба
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Каждый второй россиянин оказался доволен своим жильем
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Россиянам посоветовали жить на арендные доходы
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы